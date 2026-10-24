Δυτική Όχθη: 1.200 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν από τη Χεβρώνα – Κατεδαφίσεις σπιτιών και 70 συλλήψεις

Περίπου 1.200 Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο, μετά την έναρξη μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στην περιοχή.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την ένοπλη επίθεση της Παρασκευής (23/10), κατά την οποία δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικού φυλακίου κοντά στην πόλη.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχος τους είναι ο εντοπισμός ενόπλων και οπλισμού.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταγγέλλει ότι οι επιχειρήσεις συνιστούν «συλλογική τιμωρία» του άμαχου πληθυσμού.

Χεβρώνα: 1.200 εκτοπισμένοι και φόβοι για άλλους 1.300

Ο επικεφαλής του δήμου Χεβρώνας, Γιούσεφ Ζουχάιρ Αλ Τζαμπάρι, δήλωσε ότι περίπου 1.200 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι 1.300 κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια κατάσταση.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις συνοικίες Αλ-Τζαλάνταχ και Έιν Ντέιρ Μπάχα, κοντά στο στρατιωτικό φυλάκιο στην είσοδο της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό ενόπλων και όπλων, ενώ επιβεβαίωσε ότι προβλέπονται κατεδαφίσεις κτιρίων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, οι δύο Παλαιστίνιοι δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν από στρατιωτικά πυρά.

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Καταγγελίες για κατεδαφίσεις σπιτιών, καταστημάτων και εργοστασίων

Ο Αλ Τζαμπάρι κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατεδαφίσει κατοικίες, εμπορικά καταστήματα και εργοστάσια, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές και σε οδικές υποδομές.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στρατιωτική απάντηση δυσανάλογη και αδικαιολόγητη.

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Παράλληλα, η παλαιστινιακή μη κυβερνητική οργάνωση Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων ανακοίνωσε ότι περίπου 70 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν την Παρασκευή και το Σάββατο.

Οι ισραηλινές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον συγκεκριμένο αριθμό συλλήψεων.

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Σημάδευαν τα σπίτια με μαύρα «Χ»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων για τη σήμανση κατοικιών από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Παλαιστίνιοι που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι είδαν στρατιώτες να τοποθετούν μαύρα «Χ» σε σπίτια, αφού προηγουμένως είχαν υποχρεώσει τους ενοίκους τους να αποχωρήσουν.

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Δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως τι σημαίνει η συγκεκριμένη σήμανση.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πολλοί από τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν δεν είχαν καμία σχέση με τους δράστες της επίθεσης εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο Μάτζντι Νάσερ, ένας από τους εκτοπισμένους, δήλωσε ότι οι οικογένειες της περιοχής ζητούν προστασία, τονίζοντας ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και μικρά παιδιά.

«Δεν εμπλεκόμαστε σε τίποτα από όλα αυτά», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας αυθαίρετη την απομάκρυνσή τους.

Παλαιστινιακή Αρχή: «Συλλογική τιμωρία»

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς την μορφή συλλογικής τιμωρίας.

Ο δήμαρχος της Χεβρώνας συνέδεσε τις επιχειρήσεις με το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Κατά τον Αλ Τζαμπάρι, ο Νετανιάχου και υπουργοί της κυβέρνησής του επιχειρούν να προσελκύσουν ψηφοφόρους από τους ισραηλινούς οικισμούς.

Πρόκειται για εκτίμηση του Παλαιστίνιου αξιωματούχου και όχι για διαπιστωμένο κίνητρο της στρατιωτικής επιχείρησης.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει υποστηρίξει την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου από όργανα του ΟΗΕ και τη μεγάλη πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, θέση την οποία αμφισβητεί το Ισραήλ.

Δυτική Όχθη: Αποκλεισμένοι δρόμοι και δυσκολίες πρόσβασης σε νοσοκομεία

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκλείσει εισόδους πολλών παλαιστινιακών πόλεων και οικισμών.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων, ακόμη και όταν πρόκειται για επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

Ο Γιουσέφ Μουρ, κάτοικος της παλαιστινιακής κωμόπολης Γιάτα, περιέγραψε στο Reuters τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν προσπάθησε να μεταφέρει την κόρη του στην Ιερουσαλήμ, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Όπως κατήγγειλε, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης προς την κατεύθυνση πολιτών που προσπαθούσαν να περάσουν από σημείο ελέγχου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κόρη του φοβήθηκε έντονα από το περιστατικό και ότι οι αποκλεισμοί καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την καθημερινότητα των κατοίκων.

Συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση

Η επιχείρηση στη Χεβρώνα συνεχίζεται, με τον ισραηλινό στρατό να επιμένει ότι επιδιώκει τον εντοπισμό ενόπλων και την εξουδετέρωση απειλών ασφαλείας.

Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι εκτεταμένες κατεδαφίσεις και οι απομακρύνσεις οικογενειών πλήττουν ανθρώπους που δεν συνδέονται με την επίθεση της Παρασκευής.

Η εξέλιξη της επιχείρησης και ο αριθμός των κατοίκων που θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους παραμένουν αβέβαια.