Λέσβος: Χειροπέδες και πρόστιμο σε γυναίκα για παστούρωμα ζώων

Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες (05.07) οι αστυνομικές αρχές στη Λέσβο, έπειτα από επίσημη καταγγελία για βάναυση κακομεταχείριση ζώων.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου από στελέχη του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

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Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της αυστηρής νομοθεσίας που διέπει την προστασία των ζώων συντροφιάς και παραγωγής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η κατηγορούμενη διατηρούσε σε ιδιόκτητο αγρόκτημα τρεις κατσίκες, τις οποίες είχε υποβάλει στη μαρτυρική πρακτική του «παστουρώματος».

Συγκεκριμένα, είχε δέσει με σχοινί τα δύο πόδια του κάθε ζώου, προκαλώντας τους έντονη δυσφορία και περιορίζοντας πλήρως τη δυνατότητά τους για φυσιολογική κίνηση και ελεύθερη βοσκή.

Το δέσιμο των ποδιών των ζώων, αν και αποτελεί μια παλιά, παραδοσιακή μέθοδο περιορισμού τους, θεωρείται πλέον από τον νόμο ξεκάθαρη μορφή κακοποίησης και διώκεται ποινικά.

Πέρα από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης και την παραπομπή της γυναίκας στη Δικαιοσύνη, οι αρχές προχώρησαν και στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Στην ιδιοκτήτρια των ζώων βεβαιώθηκε το τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο που ορίζει ο νόμος για ανάλογες περιπτώσεις παθητικής κακοποίησης.

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Την προανάκριση για το περιστατικό, η αποκάλυψη του οποίου προήλθε από την ευαισθητοποίηση πολίτη που προέβη στην καταγγελία, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου.