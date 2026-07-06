Συνελήφθη ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς στην Πιερία – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.406,25€

Στη σύλληψη ενός άνδρας την Κυριακή 5/7 για πρόκληση πυρκαγιάς στην Πιερία προχώρησε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ανατολικού Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.406,25€.

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Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.187,50€ χθες, 05 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Κ. Λαγκαδά, σε ημεδαπό, για πρόκληση πυρκαγιάς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 875,00€ σήμερα, 06 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Έδεσσας, σε αλλοδαπό για απόρριψη καυστών υλικών σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.757,81€ σήμερα, 06 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Κ. Θεσπρωτικού, σε ημεδαπό, για πρόκληση πυρκαγιάς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ζηρού της Π.Ε. Πρεβέζης.