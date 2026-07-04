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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 70χρονη από τον Βιάννο

Τα ίχνη της αγνοούνται από το μεσημέρι της Παρασκευής

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 70χρονη από τον Βιάννο
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, έρευνα των αρχών, για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμη του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, αλλά και drone, επιχειρούν να εντοπίσουν την γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή (3/7) κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

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