Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Ήχησε το 112 για εκκένωση οικισμού, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας το απόγευμα της Δευτέρας 6/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος

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Πλέον, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση, ενώ στην περιοχή ριπές των ανέμων φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους στην περιοχή να εκκενώσουν προς Άνω Φανάρι.

Θυμίζουμε ότι στις 17:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.