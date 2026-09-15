Χαλάνδρι: Τους έπιασαν την ώρα που άρπαζαν κοσμήματα 15.000 ευρώ – Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τρία άτομα συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στο Χαλάνδρι, τη στιγμή που επιχειρούσαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να αφαιρέσουν από κατοικία κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν τους «εισπράκτορες» εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

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Από την έως τώρα έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του Αυγούστου, πραγματοποιώντας απάτες και διακεκριμένες κλοπές.

Η συνολική λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 80.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα θύματα.

Τους έπιασαν την ώρα της κλοπής

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την ώρα που τα τρία άτομα επιχειρούσαν να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από σπίτι στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν τον ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των τιμαλφών που τα θύματα είχαν προηγουμένως πειστεί να συγκεντρώσουν.

Από την προανακριτική έρευνα εξακριβώθηκε η φερόμενη συμμετοχή τους σε τουλάχιστον ακόμη τέσσερις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Πώς λειτουργούσε η τηλεφωνική απάτη

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων φέρονται να επέλεγαν τυχαία μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους.

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Κατά την επικοινωνία τους παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούνταν υποτιθέμενα τεχνικά προβλήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, υποστηρίζοντας ότι κινδύνευαν να καταστραφούν ή ότι έπρεπε να ελεγχθούν.

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Τα θύματα καλούνταν να τοποθετήσουν τα αντικείμενα σε σημεία με εύκολη πρόσβαση, εντός ή εκτός της κατοικίας τους.

Ακολούθως εμφανίζονταν οι λεγόμενοι «εισπράκτορες», οι οποίοι παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, ισχυριζόμενοι ότι απαιτούνταν καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

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«Διευθυντικά στελέχη», τηλεφωνητές και εισπράκτορες

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διέθετε διακριτούς ρόλους και ιεραρχική δομή.

Τα «διευθυντικά στελέχη» φέρονται να συντόνιζαν τη δραστηριότητα, ενώ οι «τηλεφωνητές» αναζητούσαν υποψήφια θύματα και πραγματοποιούσαν τις απατηλές κλήσεις.

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Οι «εισπράκτορες» αναλάμβαναν να μεταβαίνουν στις κατοικίες και να παραλαμβάνουν ή να αφαιρούν χρήματα και τιμαλφή.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και τέταρτο άτομο, το οποίο αναζητείται. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε παραχωρήσει στην οργάνωση το όχημά του, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακό» για τη μεταφορά των εισπρακτόρων στις κατοικίες των θυμάτων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση πιθανής εμπλοκής τους σε επιπλέον περιπτώσεις απάτης, αλλά και για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.