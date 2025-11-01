Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς στο λόφο Στρέφη – Ένας τραυματίας

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχτηκε ομάδα αστυνομικών από αγνώστους το πρωί του Σαββάτου (11/1) στον λόφο Στρέφη, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, άγνωστοι επιτέθηκαν σε αστυνομικού πετώντας προς το μέρος τους 5 μολότοφ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα από τους άνδρες της ΕΛΑΣ που ήταν στο σημείο, ενώ υλικές ζημιές σημειώθηκαν σε όχημα της ΟΠΚΕ.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.