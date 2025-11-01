Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς στο λόφο Στρέφη – Ένας τραυματίας

Άγνωστοι πέταξαν 5 μολότοφ

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς στο λόφο Στρέφη – Ένας τραυματίας
EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:21

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχτηκε ομάδα αστυνομικών από αγνώστους το πρωί του Σαββάτου (11/1) στον λόφο Στρέφη, στην Αθήνα.

Ειδικότερα, άγνωστοι επιτέθηκαν σε αστυνομικού πετώντας προς το μέρος τους 5 μολότοφ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα από τους άνδρες της ΕΛΑΣ που ήταν στο σημείο, ενώ υλικές ζημιές σημειώθηκαν σε όχημα της ΟΠΚΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ