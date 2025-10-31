Εξάρχεια: Ένταση και χημικά μετά από πορεία αναρχικών – Έγιναν 14 προσαγωγές (Βίντεο & Φωτογραφίες)

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (31.10) στα Εξάρχεια μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία πραγματοποιήθηκε από αναρχικές συλλογικότητες στη μνήμη του 26χρονου και εναντίον των διώξεων και των προφυλακίσεων που ακολούθησαν μετά την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία τιμής και μνήμης στον αναρχικό σύντροφο Κ. Ξυμητήρη που έπεσε μαχόμενος 1 χρόνο πριν έχει ξεκινήσει



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΜΗΤΗΡΗΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ#antireport pic.twitter.com/AzXZd6bg9v— Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) October 31, 2025

Αίτημα των διαδηλωτών ήταν η άμεση απελευθέρωση των τριών κατηγορουμένων που τελούν προφυλακισμένοι.

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)