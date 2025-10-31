Εξάρχεια: Ένταση και χημικά μετά από πορεία αναρχικών – Έγιναν 14 προσαγωγές (Βίντεο & Φωτογραφίες)
Οι αστυνομικοί έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών
Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (31.10) στα Εξάρχεια μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία πραγματοποιήθηκε από αναρχικές συλλογικότητες στη μνήμη του 26χρονου και εναντίον των διώξεων και των προφυλακίσεων που ακολούθησαν μετά την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.
Αίτημα των διαδηλωτών ήταν η άμεση απελευθέρωση των τριών κατηγορουμένων που τελούν προφυλακισμένοι.
Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
