Ελληνικό Μετρό για ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: «Κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας, σε εξέλιξη η αποκατάσταση των ρηγματώσεων»

Καμία ανησυχία δεν συντρέχει για τη δομική ασφάλεια των κτιρίων στην Κυψέλη που εμφάνισαν ρωγμές λόγω των εργασιών για τη Γραμμή 4 του Μετρό, όπως ξεκαθαρίζει η αρμόδια εταιρεία.

Το ζήτημα, το οποίο έλαβε διαστάσεις προκαλώντας μέχρι και την παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής, φαίνεται πως δρομολογείται προς επίλυση.

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Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογραμμίζει πως ο Ανάδοχος του έργου έχει ήδη αναλάβει τη σταδιακή αποκατάσταση των ζημιών.

Οι εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται με δική του μέριμνα και αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση, σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των επηρεαζόμενων ακινήτων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου.

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Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη.

Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

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Σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες οι ζημιές – Τι διεκδικούν οι κάτοικοι

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η ανησυχία στις γειτονιές της Κυψέλης παραμένει έκδηλη.

Οι ρωγμές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες της περιοχής, γεγονός που έχει θορυβήσει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν θεσμικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των περιουσιών τους.

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Συγκεκριμένα, οι θιγόμενοι πολίτες διεκδικούν:

Πλήρη δομοστατικό έλεγχο των επηρεαζόμενων κτιρίων από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Συστηματικό επανέλεγχο όλων των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και των αντίστοιχων πορισμάτων, υπό την εποπτεία του ΤΕΕ.

Πλήρη κάλυψη των εξόδων για τις πραγματογνωμοσύνες, τους τεχνικούς ελέγχους και τις εξειδικευμένες μελέτες που κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια των κατασκευών.

Εισαγγελική παρέμβαση για τις ρωγμές

Η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων και η δημοσιοποίηση του θέματος οδήγησαν στην παρέμβαση εισαγγελέα, πιέζοντας τις εμπλεκόμενες πλευρές για ταχύτερη καταγραφή και αποκατάσταση των φθορών, με στόχο την εξάλειψη κάθε κινδύνου για τη στατικότητα των κατοικιών.