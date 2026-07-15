«Έδεσε» και επίσημα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ως το 2030 ο Παναθηναϊκός – «Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του»
Συνεχίζει στα «πράσινα» ο Ισπανός
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι ως το 2030 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όπως έγινε και επίσημα γνωστό από τους «πράσινους».
Συγκεκριμένα, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον Ισπανό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
«Βάλε τη φανέλα σου, θείε Χουάντσο. The Show Must Go On, όπως έλεγες από την πρώτη μέρα! Ο δικός μας Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μένει ακριβώς εκεί όπου ανήκει. Σπίτι.
Γιατί κάποιοι δεσμοί είναι φτιαγμένοι για να κρατούν μια ζωή. Σε πολλές ακόμα μέρες μαζί, μέχρι το 2030!» ανέφερε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.
Pone tu camiseta Uncle Juancho. The Show Must Go On as you said since Day 1! ☘️
OUR very own Juancho Hernangomez is STAYING exactly where he belongs. HOME! 💚
Because some bonds are meant to last for a lifetime.
To many more days TOGETHER hasta 2030! 🤝#paobcaktor pic.twitter.com/u9l7IcvqHl— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 15, 2026
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