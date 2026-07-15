Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό (φωτογραφίες)

Ανησυχία προκαλούν στους κατοίκους της Κυψέλης οι ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 15 πολυκατοικίες, την ώρα που γίνονται εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με τα «Νέα», έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΦΩΤΟ: FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Οι εργασίες του μετροπόντικα στο υπέδαφος της Κυψέλης, έχουν ήδη διακοπεί. Το ζήτημα αναμένεται να φτάσει σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ο οποίος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. ΦΩΤΟ: FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή. ΦΩΤΟ: FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Λίγες ημέρες μετά αυτό το περιστατικό, πλημμύρισε και υπόγειο κατάστημα επίπλων (λίγο πιο κάτω από το σπίτι με το πηγάδι), ενώ εμφανίστηκαν και ρωγμές στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Το γεγονός πως η Κυψέλη «φιλοξενεί» αρκετές παλιές πολυκατοικίες, εγείρει την ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος της καθίζησης, το βάθος εκσκαφής κα.

Η ανάδοχη εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» φαίνεται διατεθειμένη να αποκαταστήσει τις ζημιές αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τις γραπτές απαντήσεις που απαιτούν οι κάτοικοι.