Συλλαλητήριο για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος στο κέντρο της Αθήνας – Επίθεση σε αστυνομικό από αντιεξουσιαστές
Το απόγευμα της Τετάρτης 15/7
Θύμα επίθεσης έπεσε από αντιεξουσιαστές ένας αστυνομικός το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς.
Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός δέχθηκε την επίθεση στη συμβολή των οδών Σίνα και Πανεπιστημίου. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες, οι οποίοι ζητούν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
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