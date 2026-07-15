Εισαγγελική παρέμβαση για τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης – Έρευνα για το αν σχετίζονται με τα έργα του Μετρό

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, που κάνουν λόγο για ρωγμές στα σπίτια τους, εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορρέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί από το εξωτερικό με εξειδίκευση στα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα και διερευνούν τα αίτια πίσω από τις ρωγμές που εμφανίστηκαν ρωγμών σε τοιχοποιίες και σοβάδες κτιρίων στους δρόμους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του μετροπόντικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετροπόντικας σταμάτησε εδώ και περίπου έναν μήνα τις εργασίες, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων στα κτίρια της Κυψέλης, και δεν πρόκειται να αρχίσει εκ νέου τη διάνοιξη της σήραγγας μέχρι να ολοκληρωθούν τα πορίσματα των ειδικών.

Η ανησυχία των κατοίκων είναι μεγάλη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18 έως 20 εκατ. στην περιοχή και ρωγμές σε κολώνες και τοίχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα.

ΦΩΤΟ: FB/Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

Μάλιστα, το ζήτημα με τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης αναμένεται να φτάσει σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, ο οποίος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2022 το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή.

Αποφασίστηκε η αποκομιδή των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Εν τω μεταξύ, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη για την υπόθεση της πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στα Πετράλωνα, με στόχο να δρομολογηθεί η αποκομιδή των μπαζών που προέκυψαν από την κατάρρευση.

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Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε αυτή αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων.

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Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.