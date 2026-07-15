Φωτιά στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης – Τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λίγες ώρες

Μια νέα φωτιά, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βαλτώδη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των υδροφόρων οχημάτων του Δήμου Δέλτα στο σημείο και την ανάπτυξη των επίγειων δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.