Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης – “Νιώθαμε δονήσεις, η πόρτα της πολυκατοικίας δεν άνοιγε”

Αναστάτωση προκάλεσαν οι ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη που εμφανίστηκαν ξαφνικά εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Μαρτυρία από κάτοικο της περιοχής στο DEBATER καταδεικνύει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στα σπίτια από τις μικρές δονήσεις με ρωγμές που εμφανίστηκαν σε τοιχοποιίες και σοβάδες κτιρίων στους δρόμους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του μετροπόντικα.

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«Νιώθαμε μικρές δονήσεις και μετά εμφανίστηκαν ρωγμές. Ελπίζω να αποκατασταθούν οι ζημιές. Δεν είναι λίγες. Ήρθαν και μέτρησαν τις ρωγμές. Έβαλαν και κάτι αυτοκόλλητα πάνω με το μέγεθος της ρωγμής. Η πόρτα της πολυκατοικίας δεν άνοιγε. Είχε μαγκώσει», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν την παρέμβαση του Εισαγγελέα για τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί από το εξωτερικό με εξειδίκευση στα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα και διερευνούν τα αίτια πίσω από τις ρωγμές που εμφανίστηκαν ρωγμών σε τοιχοποιίες και σοβάδες κτιρίων στους δρόμους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του μετροπόντικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετροπόντικας σταμάτησε εδώ και περίπου έναν μήνα τις εργασίες, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων στα κτίρια της Κυψέλης, και δεν πρόκειται να αρχίσει εκ νέου τη διάνοιξη της σήραγγας μέχρι να ολοκληρωθούν τα πορίσματα των ειδικών.

Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο είχε σημάνει ξανά συναγερμός στην περιοχή από το «υγρό τσιμέντο» που έβγαινε από πηγάδι παλιού σπιτιού στην περιοχή.

Το γεγονός πως η Κυψέλη «φιλοξενεί» αρκετές παλιές πολυκατοικίες, εγείρει την ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για το μέγεθος της καθίζησης, το βάθος εκσκαφής κα.

Η ανάδοχη εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» φαίνεται διατεθειμένη να αποκαταστήσει τις ζημιές αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τις γραπτές απαντήσεις που απαιτούν οι κάτοικοι.