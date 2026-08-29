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ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Έκλεψαν καλώδια από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Οι δύο άγνωστοι παραβίασαν την περίφραξη, εισήλθαν στον χώρο και αφαίρεσαν καλώδια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Ελληνικό: Έκλεψαν καλώδια από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
EUROKINISSI
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Καλώδια από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό αφαίρεσαν δύο άγνωστοι το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν οι δύο δράστες προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ και παραβίασαν την περίφραξη.

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Διέφυγαν μετά την κλοπή

Αφού εισήλθαν στον χώρο, οι άγνωστοι αφαίρεσαν καλώδια και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα ή το είδος των καλωδίων που εκλάπησαν, ούτε εάν προκλήθηκε πρόβλημα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.

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