Έφοδοι σε οίκους ανοχής στην Αττική: 26 συλλήψεις – Λειτουργούσαν παρά τη σφράγιση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε οίκους ανοχής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026, σε τέσσερις περιοχές της Αττικής, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της ΜΚΟ «Our Rescue», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων trafficking.

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Έλεγχοι σε Αθήνα, Περιστέρι, Άγιο Δημήτριο και Δάφνη

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οίκους ανοχής που βρίσκονται στην Αθήνα, το Περιστέρι, τον Άγιο Δημήτριο και τη Δάφνη.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δέκα οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, ωστόσο εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε λειτουργία.

Συνελήφθησαν 25 γυναίκες και ένας άνδρας

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα –25 γυναίκες και ένας άνδρας– για παραβίαση σφραγίδων που είχε θέσει η αρμόδια Αρχή.

Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Από τις έρευνες στους χώρους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.

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Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επανασφράγιση των δέκα οίκων ανοχής.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.