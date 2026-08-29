Conference League: Το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού – Πότε παίζει με Μπράιτον και Φράιμπουργκ

Το πλήρες πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League για τη σεζόν 2026-2027 γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA.

Οι «πράσινοι» έμαθαν τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των έξι αγώνων τους στη διοργάνωση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

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Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου, με αντίπαλο την Μπόρατς στο ΟΑΚΑ, και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου, επίσης στην Αθήνα, απέναντι στην Μπράιτον.

Πρεμιέρα με την Μπόρατς στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase υποδεχόμενος την Μπόρατς την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 19:45.

Μία εβδομάδα αργότερα, το «τριφύλλι» θα πραγματοποιήσει το πιο μακρινό ταξίδι του στη διοργάνωση, καθώς θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:30.

Στην τρίτη αγωνιστική οι «πράσινοι» επιστρέφουν στο ΟΑΚΑ, όπου θα φιλοξενήσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 5 Νοεμβρίου.

Οι απαιτητικές αναμετρήσεις με Φράιμπουργκ και Μπράιτον

Το δυσκολότερο κομμάτι του προγράμματος βρίσκεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Στις 10 Δεκεμβρίου, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα υποδεχθεί την Μπράιτον στο ΟΑΚΑ.

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Το παιχνίδι με την αγγλική ομάδα θα είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στη League Phase και ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική κατάταξη και την ευρωπαϊκή συνέχειά του.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 19:45

Παναθηναϊκός – Μπόρατς

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 19:45 Παναθηναϊκός – Μπόρατς 2η αγωνιστική: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 17:30

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 3η αγωνιστική: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00 Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4η αγωνιστική: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00 Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός 5η αγωνιστική: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 19:45

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 19:45 Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 6η αγωνιστική: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026, 22:00

Παναθηναϊκός – Μπράιτον

Τρία παιχνίδια στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί κατά σειρά την Μπόρατς, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την Μπράιτον.

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Οι εκτός έδρας υποχρεώσεις του περιλαμβάνουν το μεγάλο ταξίδι στο Αλμάτι για το παιχνίδι με την Καϊράτ, καθώς και τις αναμετρήσεις με τη Νόρντζελαντ στη Δανία και τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία.

Η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου, με όλα τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής να διεξάγονται ταυτόχρονα στις 22:00.