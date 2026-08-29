Απίστευτη απάτη στη Λαμία: Της είπαν ότι θα «έπιαναν» τους απατεώνες και της πήραν 70.000 ευρώ

Θύμα μιας ιδιαίτερα οργανωμένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε γυναίκα στη Λαμία, η οποία πείστηκε να τοποθετήσει σε σακούλα το ποσό των 70.000 ευρώ και να το αφήσει έξω από το σπίτι της.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν διαφορετικές ιδιότητες και ένα σύνθετο σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και να την οδηγήσουν στην παράδοση των χρημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου LamiaReport, οι δράστες επικοινώνησαν αρχικά μαζί της προσποιούμενοι τους εφοριακούς.

Εμφανίστηκαν στη συνέχεια ως αστυνομικοί

Ακολούθησε νέα επικοινωνία, κατά την οποία οι απατεώνες εμφανίστηκαν αυτή τη φορά ως αστυνομικοί. Ισχυρίστηκαν ότι γνώριζαν την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης και ότι σχεδίαζαν επιχείρηση για τη σύλληψη των δραστών.

Με αυτό το πρόσχημα, έπεισαν τη γυναίκα ότι έπρεπε να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες τους, ώστε να βοηθήσει τους δήθεν αστυνομικούς να πιάσουν τους απατεώνες.

Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με τις Αρχές, τοποθέτησε 70.000 ευρώ σε σακούλα και τα άφησε στο σημείο που της υπέδειξαν.

Οι δράστες παρέλαβαν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν, ενώ στη συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι τόσο οι «εφοριακοί» όσο και οι «αστυνομικοί» αποτελούσαν μέλη της ίδιας απάτης.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν τα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφαιρέθηκε το μεγάλο χρηματικό ποσό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα αγνώστων που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή αστυνομικοί και ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά οικονομικά στοιχεία.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν ζητά από πολίτες να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή στο πλαίσιο δήθεν επιχείρησης. Σε ανάλογη περίπτωση, η επικοινωνία πρέπει να διακόπτεται άμεσα και να ενημερώνεται το 100.