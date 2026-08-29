Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ δεν πήγε στο Champions League για να είναι διακοσμητική – Στόχος τα playoffs»

Τις υψηλές φιλοδοξίες της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ανέδειξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ένωση δεν επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για να περιοριστεί σε μία διακοσμητική παρουσία.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο Σέρβος προπονητής έθεσε ως στόχο τη διεκδίκηση μιας θέσης στα playoffs, εκτιμώντας ότι οι 11 ή 12 βαθμοί ενδέχεται να αποτελέσουν το φετινό όριο πρόκρισης.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά τη λάμψη του Champions League, το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένει η βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ.

«Δεν προκριθήκαμε για να είμαστε διακοσμητικοί»

Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την κλήρωση, αναγνωρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι.

«Είμαι χαρούμενος με την κλήρωση, είναι το Champions League. Δεν μπορείς να παίξεις με τοπικές ομάδες τρίτης κατηγορίας στο Champions League», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια έδωσε το στίγμα με το οποίο θέλει να παρουσιαστεί η ΑΕΚ στη League Phase:

«Δεν προκριθήκαμε για να είμαστε λουλούδια ikebana, διακοσμητικά στο τραπέζι και να δείχνουμε όμορφοι. Είμαστε εκεί για να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε».

Ο προπονητής της Ένωσης υπενθύμισε ότι την προηγούμενη σεζόν οι δέκα βαθμοί αποτέλεσαν το όριο για την πρόκριση στα playoffs και εκτίμησε ότι φέτος πιθανότατα θα απαιτηθούν περισσότεροι.

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«Πιστεύω ότι φέτος οι έντεκα ή δώδεκα βαθμοί θα εξασφαλίζουν τα playoffs. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν θα είναι εύκολο, ίσως να μην είναι και ρεαλιστικό, αλλά ο ρεαλισμός δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει», τόνισε.

Οι κρίσιμοι αγώνες της ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε το πρόγραμμα ανταγωνιστικό, καθώς περιλαμβάνει τόσο κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όσο και αντιπάλους που βρίσκονται πιο κοντά στο επίπεδο της ΑΕΚ.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι αγώνες απέναντι στις ομάδες με τις οποίες η Ένωση μπορεί να διεκδικήσει άμεσα βαθμούς, αλλά και το ξεκίνημα στη διοργάνωση.

«Μου αρέσει το γκρουπ, είναι ανταγωνιστικό, έχει μεγάλες ομάδες, έχει και ομάδες κοντά σε εμάς. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά τα παιχνίδια στο ξεκίνημα της διοργάνωσης», επισήμανε.

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«Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας»

Παρά το έντονο ενδιαφέρον γύρω από το Champions League, ο Νίκολιτς έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της ομάδας, τοποθετώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην κορυφή της ιεράρχησης.

«Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον για το Champions League, είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Όμως, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας», δήλωσε.

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Όπως εξήγησε, η επιτυχία στις εγχώριες διοργανώσεις αποτελεί τον δρόμο για να διατηρηθεί η ΑΕΚ σε σταθερή βάση στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και οι διεθνείς

Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στη δυσκολία διαχείρισης ενός ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει αγώνες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Πρόσθετο βαθμό δυσκολίας δημιουργεί το γεγονός ότι η ομάδα διαθέτει τουλάχιστον 15 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αυτό σημαίνει ότι οι διακοπές για τις εθνικές ομάδες δεν θα προσφέρουν ουσιαστική δυνατότητα ξεκούρασης.

«Οι παίκτες μας θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από την Αφρική μέχρι την Αμερική και την Ευρώπη. Θα είναι περίπλοκο, πρώτα απ’ όλα σωματικά, λόγω των πτήσεων, αλλά υπάρχει και το πνευματικό σκέλος», ανέφερε.

Ο Νίκολιτς επισήμανε ότι η ομάδα θα πρέπει να οργανώσει με μεγάλη προσοχή τα ταξίδια και τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Κομβικό παιχνίδι με την Κηφισιά»

Η πρώτη δοκιμασία μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία έρχεται την Κυριακή (30/8), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Κηφισιά.

Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τον αντίπαλο ιδιαίτερα επικίνδυνο και ζήτησε από τους παίκτες του απόλυτη συγκέντρωση και μέγιστη ένταση.

«Η Κηφισιά είναι για εμάς ένας πολύ δυσάρεστος αντίπαλος. Παίζει με ιδιαίτερο κίνητρο απέναντί μας, έχει πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό προπονητή», σημείωσε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι οι δύο περσινές νίκες της ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά ήρθαν με δυσκολία, ανεξάρτητα από την έκταση του αποτελέσματος.

«Η ομάδα μας θα πρέπει να βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας, έτοιμη να φανεί πιο δυνατή από όλες τις απόψεις και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Θεωρώ το συγκεκριμένο παιχνίδι ένα από τα σημεία-κλειδιά αυτής της περιόδου», πρόσθεσε.

Η ενόχληση για την απουσία οπαδών της ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ.

Όπως είπε, κατανοεί τους περιορισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν σε αναμετρήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων, δεν μπορεί όμως να αντιληφθεί γιατί δεν επιτρέπεται η παρουσία έστω ενός μέρους των οπαδών της Ένωσης στον αγώνα με την Κηφισιά.

«Όλοι εμείς που δουλεύουμε στο ποδόσφαιρο, οι δημοσιογράφοι, οι προπονητές και οι παίκτες, δεν θα υπήρχαμε χωρίς τον κόσμο. Όσα κάνουμε, τα κάνουμε γι’ αυτούς», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ζήτησε να μάθει την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης απόφασης και εξέφρασε την προσδοκία να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της Κηφισιάς μέχρι το τέλος της σεζόν.