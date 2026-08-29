Πρέβεζα: Η παραδοσιακή Γιορτή της Σαρδέλας την Κυριακή στο λιμάνι

Την παραδοσιακή Γιορτή της Σαρδέλας, ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που αποτελεί θεσμό εδώ και δεκαετίες για την περιοχή, διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας την Κυριακή 30 Αυγούστου, στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Ανδρούτσου.

Η γιορτή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλιευτική παράδοση της Πρέβεζας, θα αρχίσει στις 21:00 με την εμφάνιση του χορευτικού τμήματος του Δήμου. Στη συνέχεια, το γλέντι θα διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες, με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.

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Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, καταβάλλοντας συμβολικό αντίτιμο, να απολαύσουν σαρδέλες ψημένες στα κάρβουνα, σαλάτα και κρασί.

Η Γιορτή της Σαρδέλας ξεκίνησε στην Πρέβεζα γύρω στο 1975 και, έχοντας πλέον ιστορία μεγαλύτερη των πέντε δεκαετιών, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς της πόλης. Η καθιέρωσή της συνδέεται με τη μακρά αλιευτική παράδοση της περιοχής και τον θαλάσσιο πλούτο του Αμβρακικού, αναδεικνύοντας παράλληλα την τοπική γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, μέσα από το κοινό τραπέζι, τη μουσική και τον χορό. Επιμελητήριο Πρέβεζας

Οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση, η οποία σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Αυγούστου και την υποδοχή του Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη αρχίσει. Ο χώρος του πάρκινγκ στην πλατεία Ανδρούτσου θα διαμορφωθεί κατάλληλα με τραπέζια, καρέκλες και ψησταριές.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους οδηγούς να μην αφήσουν εκεί τα οχήματά τους την Κυριακή. Στον χώρο έχουν ήδη τοποθετηθεί κορδέλες και ενημερωτικές πινακίδες για την απελευθέρωση του πάρκινγκ από το πρωί έως το βράδυ, ώστε οι εργασίες προετοιμασίας και η διεξαγωγή της γιορτής να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ