«Πάγωσε» η Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια – Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesliga.

Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο εμφανώς πονώντας.

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Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να σηκωθεί και να αποχωρήσει περπατώντας, έφυγε από το γήπεδο κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος, προκαλώντας μεγάλη αγωνία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

Τραυματίστηκε σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα

Η άτυχη στιγμή σημειώθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Κωνσταντέλιας επιχείρησε να διεκδικήσει την μπάλα από τον Μπακερί Γιατά.

Μετά τη σύγκρουση των δύο ποδοσφαιριστών, ο Έλληνας διεθνής έπεσε στο χορτάρι και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ.

Ο Κωνσταντέλιας δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 54ο λεπτό, με τον Μαρσέλ Σάμπιτσερ να περνά στη θέση του.

Φόβοι ακόμη και για χιαστό

Οι πρώτες εκτιμήσεις προκαλούν ανησυχία, καθώς εκφράζονται φόβοι ακόμη και για πιθανό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική ιατρική διάγνωση. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και αναλυτικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν την ακριβή φύση και τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

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Το γεγονός ότι αποχώρησε περπατώντας δεν αρκεί για ασφαλές συμπέρασμα, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Από το γκολ στην αγωνία

Ο τραυματισμός επισκίασε μία εξαιρετική εμφάνιση του Κωνσταντέλια στην πρώτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είχε βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα πριν από την ανάπαυλα, συμβάλλοντας στη νίκη της Ντόρτμουντ με 2-0 απέναντι στο Αμβούργο.

Η βραδιά που άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Έλληνα διεθνή ολοκληρώθηκε με μεγάλη αγωνία, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη νέα του ομάδα. Πλέον, όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα της μαγνητικής εξέτασης.