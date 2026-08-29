Κύπρος: Ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος ο νεκρός από τη βύθιση σκάφους στο Κάβο Γκρέκο

Ο γνωστός επιχειρηματίας και παλαίμαχος οδηγός αγώνων Ντίμης Μαυρόπουλος είναι ο 77χρονος που έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στη Λεμεσό, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και γνωστός για την επιχειρηματική του δραστηριότητα, την παρουσία του στα κοινά και την προσφορά του στην πόλη.

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Στο σκάφος επέβαιναν μαζί του η κόρη και η σύντροφός του, οι οποίες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πηγή: Cyprus Times Πηγή: kitas weather

Εντοπίστηκε αναίσθητος στα βράχια

Μετά τη βύθιση του σκάφους, ο Ντίμης Μαυρόπουλος δηλώθηκε αγνοούμενος και ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο 77χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος πάνω στα βράχια και ανασύρθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και ανέπτυξε επί δεκαετίες έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ξεκίνησε από το εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση. Στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητά του και σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και η αγορά ακινήτων.

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Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στα κοινά και συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές της Λεμεσού, διεκδικώντας θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ήταν επίσης ιδιαίτερα γνωστός για τη σταθερή συμμετοχή του στο λεμεσιανό καρναβάλι, έναν θεσμό με τον οποίο διατηρούσε στενούς δεσμούς.

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Η μεγάλη αγάπη του για τα ράλλυ και τα κλασικά αυτοκίνητα

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος άρχισε να ασχολείται με τα ράλλυ από νεαρή ηλικία και συμμετείχε επί σειρά ετών σε αγώνες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Κορυφαία στιγμή της αγωνιστικής του διαδρομής ήταν το 1986, όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής Κύπρου στο Ράλλυ και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Rothmans International Cyprus Rally.

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Η αγάπη του για την αυτοκίνηση δεν περιορίστηκε στις ειδικές διαδρομές. Δημιούργησε μία σημαντική συλλογή ιστορικών και κλασικών οχημάτων, πολλά από τα οποία αποκατέστησε και συντήρησε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ίδρυσε στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου, ανοίγοντας τη συλλογή του στο κοινό και προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της αυτοκίνησης.

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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στην Κύπρο, καθώς η ζωή και η δράση του είχαν συνδεθεί στενά με τη Λεμεσό, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά.

Πηγή πληροφοριών: Cyprus Times