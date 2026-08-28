Πειραιάς: Συνελήφθη ψυχολόγος για ναρκωτικά – Λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία ως πελάτισσα

Ψυχολόγος στον Πειραιά βρίσκεται μεταξύ των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και λαϊκή τραγουδίστρια ως φερόμενη πελάτισσα του κυκλώματος.

Διευκρινίζεται ότι η τραγουδίστρια δεν έχει συλληφθεί και δεν φέρεται να συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία για φερόμενη προμήθεια ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση.

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Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026 από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο ψυχολόγος που αποκαλούσαν «Γιατρό»

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 41χρονος κάτοικος Χαϊδαρίου, στον οποίο η ΕΛΑΣ αποδίδει δραστηριότητα στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για τον Π. Δ., ο οποίος διατηρεί ιατρικό γραφείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος διακινούσε κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, φέρεται να προμηθευόταν από τον επαγγελματία ψυχολόγο άλλες ουσίες, όπως MDMA, LSD και χάπια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις επικοινωνίες τους ο 41χρονος αποκαλούσε τον ψυχολόγο «Γιατρό».

Ο 41χρονος και ο ψυχολόγος συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ ένας 45χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

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Η λαϊκή τραγουδίστρια στο φερόμενο πελατολόγιο

Ο 41χρονος φέρεται να είχε σταθερό πελατολόγιο, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από καταγεγραμμένες συνομιλίες, περιλαμβανόταν και λαϊκή τραγουδίστρια.

Για την ίδια και ακόμη ένα πρόσωπο υποβλήθηκε προανακριτικό υλικό, το οποίο, κατά το δημοσίευμα, αφορά φερόμενη προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

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Η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία ως φερόμενου πελάτη δεν συνεπάγεται συμμετοχή στη διακίνηση ούτε ταυτίζεται με σύλληψη ή καταδίκη.

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται και 18 μη ταυτοποιημένα πρόσωπα.

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Παραδόσεις με «δέματα» και ghost phone

Ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών φέρεται να χρησιμοποιούνταν η κατοικία του 41χρονου στο Χαϊδάρι.

Οι πελάτες είτε πήγαιναν στο σπίτι του είτε παραλάμβαναν τις ουσίες σε προκαθορισμένα σημεία. Παράλληλα, φέρεται να πραγματοποιούνταν αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, μέσα σε συσκευασμένα δέματα.

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Ο 41χρονος φέρεται να αποκαλούσε τις συγκεκριμένες αποστολές «δέματα», ενώ για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», η οποία δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά στοιχεία του.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες εκφράσεις και όρους αργκό, λαμβάνοντας μέτρα για να αποφεύγει τον εντοπισμό του.

Οι 90 αγοραπωλησίες

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ φέρεται να προέκυψε ότι, από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος πραγματοποίησε συνολικά 90 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, έναντι 3.800 ευρώ.

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρεται επίσης να υποστήριζε ότι οι δραστηριότητές του απέφεραν σημαντικά κέρδη και να πρότεινε σε άλλα πρόσωπα να εργαστούν για λογαριασμό του.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και γραφείο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

522,5 γραμμάρια κεταμίνης

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης

56,2 γραμμάρια MDMA

39 γραμμάρια Ecstasy

180 φαρμακευτικά χάπια

100 καραμέλες κάνναβης

103 γραμμάρια 3MMC

15.565 ευρώ

Έξι ζυγαριές ακριβείας

Δύο οχήματα

Μία μοτοσικλέτα

Πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων

Κατά τις σωματικές έρευνες κατασχέθηκαν επιπλέον μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.