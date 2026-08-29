Συνελήφθη Ειδικός Φρουρός για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Στη σύλληψη Ειδικού Φρουρού προχώρησε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από καταγγελία ανήλικης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

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Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η καταγγελία της ανήλικης

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ακολούθησε την ανήλικη με το όχημά του και να προέβη σε πράξεις που, σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Μετά την καταγγελία ενεργοποιήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και ο Ειδικός Φρουρός εντοπίστηκε και συνελήφθη από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Στην επίσημη ανακοίνωση δεν δημοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της ανήλικης, τον κατηγορούμενο ή τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το καταγγελλόμενο περιστατικό.