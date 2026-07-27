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Σαλαμίνα: 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Έγινε διακομιδή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Σαλαμίνα: 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
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Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Σαλαμίνα με μία 15χρονη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις.

Η 15χρονη βρισκόταν σε κατάστημα με φίλους της στην Σαλαμίνα και φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν τις αισθήσεις της.

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Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ και αστυνομικοί του ΑΤ Σαλαμίνας συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 51χρονος πατέρας της 15χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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