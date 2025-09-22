Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στον Πειραιά – Νεκρός ο οδηγός, χαροπαλεύει η συνοδηγός

Σοκάρουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 22:15 της Κυριακής 21/9 στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 40χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά μια 33χρονη.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα έπεσε πάνω σε κολώνα στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η 33χρονη οδηγός απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.