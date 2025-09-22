Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στον Πειραιά – Νεκρός ο οδηγός, χαροπαλεύει η συνοδηγός
Το αυτοκίνητο του 40χρονου έπεσε πάνω σε κολώνα
Σοκάρουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 22:15 της Κυριακής 21/9 στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 40χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά μια 33χρονη.
Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα έπεσε πάνω σε κολώνα στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η 33χρονη οδηγός απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
