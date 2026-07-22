Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαρροή αερίου στο βενζινάδικο – Εκκένωση πολυκατοικιών και διακοπή δρομολογίων σε ΗΣΑΠ, Τραμ

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί από τις 12 περίπου το μεσημέρι στον Πειραιά λόγω της διαρροής αερίου σε κλειστό βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER, φαίνεται η διαρροή του αερίου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο:

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τουλάχιστον δέκα γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.

Επίσης, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τμημάτων του δικτύου του Μετρό και του Τραμ.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

Την ίδια ώρα, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 7 του Τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Λόγω της διαρροής αερίου στο βενζινάδικο στον Πειραιά, αποφασίστηκε και η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:

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στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Επιπλέον, εκτροπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί από την Τροχαία ακόμη στις οδούς Δεληγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεννάδιου.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το βενζινάδικο, όπου τον Μάρτιο του 2024 είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη, αφήνοντας πίσω της μεγάλες υλικές ζημιές.

Πελάτης του βενζινάδικου που μόλις είχε βάλει βενζίνη και αποχωρούσε, είχε περιγράψει στο DEBATER όσα έζησε: «Ζω από θαύμα! Μόλις είχα βάλει βενζίνη και έφευγα με το όχημα μου. Μερικά μέτρα από πίσω μου έγινε η έκρηξη. Θα ήμουν νεκρός αν ήμουν λίγο πιο πίσω. Ξαφνικά ακούγεται η έκρηξη και σκοτάδι. Το αυτοκίνητο μου με προστάτευσε. Άρχισαν τζάμια να πέφτουν από πίσω μου. Ήταν τρομακτικό… Η μία πλευρά του αυτοκινήτου μου είναι λες και έχει πυροβοληθεί».