Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ συγκρούστηκε με κολώνα

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική στο σημείο

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ στον Πειραιά, στη διασταύρωση Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλα, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με δύο επιβάτες (άνδρα και γυναίκα), συγκρούστηκε με κολώνα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, ενώ παρούσα είναι και η Τροχαία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

