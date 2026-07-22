Πειραιάς: Συναγερμός για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο – Εκκενώθηκαν διπλανές πολυκατοικίες (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στον Πειραιά για διαρροή φυσικού αερίου από βενζινάδικο στην Ομήρου Σκυλίτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εχουν κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και η ΕΛ.ΑΣ για την διακοπή της κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό του σημείου.

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Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των διπλανών πολυκατοικιών.

Το συγκεκριμένο βενζινάδικο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είναι οριστικά κλειστό καθώς γίνονται εργασίες για ανέγερση άλλου κτιρίου. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση στον Πειραιά, είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός και είχε γίνει μεγάλη έκρηξη πριν από περίπου 2 χρόνια.

Πειραιάς: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει στην περιοχή, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην 1) οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και 2) στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου.

Επιπλέον, εκτροπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί από την Τροχαία ακόμη στις οδούς Δεληγιώργη και Πύλης και Πύλης και Γεννάδιου.