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ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Κλειστή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – Νταλίκα ντελαπάρισε κοντά στα διόδια Δροσοχωρίου

Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας

Εγνατία Οδός: Κλειστή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – Νταλίκα ντελαπάρισε κοντά στα διόδια Δροσοχωρίου
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Μία νταλίκα αναποδογύρισε στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε την περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός της νταλίκας έχασε τον έλεγχο με το όχημα να εκτρέπεται της πορείας της και να ανατρέπεται στο πλάι, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

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Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.

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