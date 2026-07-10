Έβρος: Οδηγός νταλίκας κατέγραψε τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στην Εγνατία Οδό – Δείτε το βίντεο

Τραγωδία παραλίγο να σημειωθεί στην Εγνατία Οδό το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το τελωνείο των Κήπων στον Έβρο.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, οδηγός νταλίκας βρέθηκε μπροστά σε έναν πραγματικό κίνδυνο, όταν αντίκρισε όχι ένα, αλλά τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ από την κάμερα που είχε τοποθετημένη στο παρμπρίζ της νταλίκας του ο επαγγελματίας οδηγός.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα φαίνεται η στιγμή που τα τρία οχήματα κινούνται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την καταγραφή των πινακίδων, πρόκειται για δύο οχήματα με τουρκικές πινακίδες και ένα με ελληνικές.



