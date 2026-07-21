Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών

Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. όχημα τύπου van, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Μέστης Έβρου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέραν των εννέα τραυματιών που διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», άλλοι έξι -πέντε γυναίκες κι ένας άνδρας μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής- διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

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Στο «Σισμανόγλειο» οι επτά εκ των εννέα τραυματιών – έξι άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 25 με 30 ετών- νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική φέροντας , σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ελαφρά τραύματα.