Σαρώνει η κακοκαιρία: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις σε Αττική, Καστοριά, Φθιώτιδα και Λάρισα

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ισχυρές χαλαζοπτώσεις να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ ήδη έχει καταγραφεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

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Έντονη χαλαζόπτωση εκδηλώθηκε στην περιοχή της Φυλής και την Αγία Σωτήρα Μάνδρας,

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, χαλάζι έπεσε και στα ορεινά, ενώ, ισχυρές βροχές εκδηλώθηκαν στα πεδινά, με το κύμα κακοκαιρίας να σαρώνει τη Φθιώτιδα.

Το «μπουρίνι» συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στουςεπαρχιακούς δρόμους.

Δείτε εικόνες:

Δείτε φωτογραφίες από την Φθιώτιδα:

Χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι και στη Θήβα.

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Το χαλάζι «έπληξε» και την Ελασσόνα ενώ δυνατά μπουρίνια σάρωσαν και τη Λάρισα. Για την ώρα δεν υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Λάρισας, ωστόσο, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε ορεινά χωριά της Ξάνθης αλλά και στην Καστοριά.

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Έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Αστάθεια επικρατεί το μεσημέρι της Παρασκευής 12/06 στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Η ηλεκτρική δραστηριότητα (ηλεκτρικές εκκενώσεις*) στην ατμόσφαιρα καταγράφεται συνεχώς από το οπτικό όργανο Lightning Imager (LI) του Ευρωπαϊκού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12. Στην σχετική εικόνα που αφορά τις 13:40, παρουσιάζονται οι περιοχές με ηλεκτρική δραστηριότητα (κίτρινες/πορτοκαλί/κόκκινες αποχρώσεις) καθώς και οι νεφώσεις, όπως αυτές καταγράφονται από το όργανο Flexible Combined Imager (FCI) του ίδιου δορυφόρου.

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Με κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές με ισχυρότερη ηλεκτρική δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων και η Βόρεια Αττική, όπου έως τις 15:00 έχουν καταγραφεί έως και 50 χιλιοστά βροχής (Βροχομετρικός σταθμός Φυλής 1). Η επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων έγινε από το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

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