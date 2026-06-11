Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα χρήματα από την πώληση του οικοπέδου που ζητούσε ο 65χρονος – «Ήθελε πίσω τα λεφτά που είχε δώσει για την ανακαίνιση του σπιτιού της 54χρονης»

Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA ο 65χρονος που συνεχίζει να υποστηρίζει πως είναι αθώος και δεν δολοφόνησε αυτός τόσο την 54χρονη σύντροφό του όσο και τον 26χρονο γιο της, φαίνεται να είχε οικονομικές απαιτήσεις από την γυναίκα που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στην προσπάθεια της να σώσει τον γιο της.

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Πρόσφατα η 54χρονη φαίνεται πως πούλησε ένα κτήμα της, με τα χρήματα να προορίζονται για τον 26χρονο γιο της, με το ποσό να είναι κοντά στα 52.000 ευρώ. Ο ίδιος ο 65χρονος φαίνεται να πίεζει τόσο την μητέρα όσο και τον γιο της να του δώσουν τα χρήματα που είχε συνεισφέρει οικονομικά στην ανακαίνιση του σπιτιού.

«Κάτι για χρήματα που της είχε δανείσει και κάτι τέτοια. Να του επιστρέψουν τα λεφτά, για να φύγει τον επόμενο καιρό στην Ιταλία. Να τον χωρίσει, ήθελε. Δεν τα πηγαίναν καλά. Του είπε η μητέρα του “έλα αμέσως εδώ”, για κάποιο οικονομικό θέμα», είπε η γιαγιά του 26χρονου θύματος.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνδρας που βρέθηκε πρώτος στο σημείο του εγκλήματος

Στις συγκλονιστικές εικόνες που αντίκρισε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία στο Αίγιο αναφέρθηκε ένας κάτοικος της περιοχής, τον οποίο ειδοποίησε ο 65χρονος Ιταλός.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως είδε τον 26χρονο Ολύμπιο να είναι σκεπασμένος και δίπλα του να βρίσκεται η μητέρα του, με τους δυο να έχουν δολοφονηθεί.

«Εγώ ήμουν στο Αίγιο για δική μου δουλειά. Εγώ είχα περάσει έξω από το σπίτι στις 11, ήταν όλα κλειστά αλλά συνήθως είναι κλειστά γιατί ξυπνάνε αργά. Γύρω στις 12 παρά τέταρτο, με πήρε τηλέφωνο είπε «γρήγορα Δημήτρη σπίτι». Πριν φτάσω στο σπίτι του, ξαναέχω μία κλήση και είναι πάλι εκείνος» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Πήγα να μπω μέσα αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Μου άνοιξε, τον ρωτούσα στο μπαλκονάκι τι έγινε, αυτός φώναζε, Δημήτρη, Δημήτρη. Τον ρωτούσα που είναι ο Ολύμπιος, δεν μου έλεγε έκλαιγε. Δεν ρώτησα για την Μαρία γιατί υπέθεσα ότι η Μαρία κάτι είχε. Μπαίνουμε μαζί στο σπίτι, βλέπω την πόρτα του παιδιού. Πάω να την σπρώξω, δεν άνοιγε, μετά διαπίστωσα ότι ήταν πίσω η Μαρία.

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Βάζω το κεφάλι μου, κοιτάω στο κρεβάτι του παιδιού. Ήταν στο κρεβάτι, σκεπασμένος, μέχρι επάνω. Μετά κάνω μία κίνηση, με το κεφάλι μου, είχε σπασμένα γυαλιά κάτω. Είχε κηλίδες αίματος και μετά βλέπω την Μαρία».

«Μόλις βγήκα έξω πήρα τηλέφωνο το 166. Αυτός δεν μου μίλησε καθόλου. Δίνω στοιχεία. Του λέω εγώ παίρνω την αστυνομία, πάλι δεν έφερε αντίρρηση. Αφού πήρα την αστυνομία, τον ρώτησα τι έγινε», συνεχίζει.

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«Η απάντηση του ήταν Δημήτρη η Μαρία 11 η ώρα πήγε για ύπνο. Δεν μου μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο. Αυτός (Ιταλός) πήγε μετά από λίγο για ύπνο και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Εγώ κοίταξα αλλά δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης. Ακριβώς τα λόγια που μου είπε είναι ότι σηκώθηκε στις 11 η ώρα, πήγε στο μπάνιο. Δεν είναι η Μαρία στο δωμάτιο τους. Μου είπε ότι η Μαρία αρκετές φορές, όταν ερχόταν το παιδί, πήγαινε και κοιμόταν ή καθόταν στο δωμάτιο του παιδιού. Χτυπάει την πόρτα του Ολύμπιου. Άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ» είπε στη συνέχεια ο αυτόπτης μάρτυρας.