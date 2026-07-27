“Μαφία των Χανίων”: Στον ανακριτή ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που “μαγείρευαν”ιατρικές γνωματεύσεις

Στις δικαστικές αρχές των Χανίων οδηγήθηκαν σήμερα Δευτέρα 27/7 το πρωί ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, προκειμένου να απολογηθούν για την βαρύτατη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που αφορά στην δωροληψία προκειμένου να συντάξουν “κατά παραγγελία” ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές γνωματεύσεις.

Σύμφωνα με την δικογραφία, στόχος ήταν να επηρεαστούν δικαστικές αποφάσεις καθώς είναι γνωστό ότι στις δίκες οι συγκεκριμένες εκθέσεις έχουν βαρύνουσα αποδεικτική σημασία.

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Και οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη “μαφία των Χανίων“, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου στην παρουσίαση της υπόθεσης το Σάββατο 25/7 “η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά -8- περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.”

“Μαφία των Χανίων”: Οι καταθέσεις που “καίνε” τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

Η οργάνωση δρούσε ως ενιαίο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, έχοντας διεισδύσει σε κρατικές και διωκτικές υπηρεσίες με τη βοήθεια επίορκων στελεχών.

Την παράνομη δράση του ιατροδικαστή Χανίων Σ.Μ και του τοξικολόγου Α.Τ. αποκάλυψαν μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι «πειραγμένες» εξετάσεις, φέρεται να «έριχναν στα… μαλακά» κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως… χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.

Ανάμεσα στις οκτώ υποθέσεις, είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρωνα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση με βάσει την ιατροδικαστική έκθεση είχαν κατηγορηθεί τέσσερις αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Σε βάρος τους ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Τα δυο άτομα κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρήματα για σύνταξη ψευδούς έκθεσης.

Ο τοξικολόγος, συνδέεται με βάσει τα ευρήματα της δικογραφίας με αλλοιώσεις αποτελεσμάτων για ένα θανατηφόρο τροχαίο και δύο υποθέσεις ναρκωτικών.

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Ο ιατροδικαστής, εκτός από το θάνατο του Μανιουδάκη και την ένοπλη συμπλοκή, κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα από οικογένεια για την σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης σε εργατικό δυστύχημα, αλλά και για ψευδείς γνωματεύσεις σε τροχαίο δυστύχημα και σε υπόθεση βιασμού 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του.

Η εγκληματική δράση αποκαλύφθηκε κατά τις ακροάσεις από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της αποκαλούμενης «Μαφίας των Χανίων» τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να παραδέχεται ότι έδωσε χρήματα στον κατηγορούμενο τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα «μαλακά». Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, «Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στην φυλακή, τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του: «Επειδή η κοπέλα ήταν ανήλικη, πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί και να φαίνεται ότι η κοπέλα δεν ήταν τοξικομανής αν και κανονικά ήταν. Αφού δώσαμε τα λεφτά, πήρα το χαρτί που έλεγε ψέματα ότι δεν ήταν τοξικομανής και το δώσαμε στο δικαστήριο. Με το χαρτί αυτό έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή».

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Μία από τις καταθέσεις αφορά την αδελφή ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα σε ξενοδοχείο στη Γεωργιούπολη. Όπως υποστηρίζει η ίδια, ο ιατροδικαστής φέρεται να ζήτησε χρήματα προκειμένου να ολοκληρώσει την έκθεσή του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, «από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά». Όπως αναφέρει, σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο ιατροδικαστής ζητούσε «δυο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο».

Η ίδια υποστηρίζει ότι όταν ο δικηγόρος καθυστέρησε να απαντήσει και αρνήθηκε να δοθεί οποιοδήποτε ποσό, η πίεση από την πλευρά του ιατροδικαστή έγινε μεγαλύτερη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης έγγραφο από ανάλυση βιολογικών δειγμάτων σε τοξικολογική έκθεση που αφορά τροχαίο δυστύχημα.

Στο συγκεκριμένο έντυπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται να έχουν διαγραφεί οι λέξεις «ίχνη ίχνη» στο πεδίο όπου αναγράφεται η ουσία «ΚΟΚΑΙΝΗ» και να έχει προστεθεί χειρόγραφη ένδειξη «ΑΡΝΗΤΙΚΟ».

Η υπόθεση για την οποία ελέγχεται ο τοξικολόγος αφορά μέλος της αποκαλούμενης «Μαφίας της Κρήτης», η οποία εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο άνδρας με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» είχε προκαλέσει θανατηφόρα παράσυρση πεζού με τη μηχανή του και, σύμφωνα με την αρχική εξέταση, βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης.

Σε ακόμα μία καταγεγραμμένη συνομιλία, δικηγόρος φέρεται να εκφράζει την αντίδρασή του όταν ο τοξικολόγος ζητά επιπλέον χρηματική αμοιβή για την έκδοση ευνοϊκών εκθέσεων.

Στη συνομιλία, ο δικηγόρος αναφέρει πως τα ποσά είναι πολύ υψηλά και μεταφέρει ότι άλλοι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε θεωρούσαν τις απαιτήσεις «εξωπραγματικές».

Στην ίδια επικοινωνία, ο τοξικολόγος φέρεται να δίνει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, ζητά τα χρήματα να κατατεθούν σε λογαριασμό τοξικοεξαρτημένης, ενώ για την αιτιολογία της πληρωμής αναφέρει πως θα εμφανιστεί ως «συμβουλευτικές υπηρεσίες».