Χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές: “Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 – Κολυδάς: “Έχουμε άγιο”
Μέτρια επικινδυνότητα μετά από 6 χρόνια
“Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 είναι ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς επισημαίνει: “ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ… Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα.”
ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ…
Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.
Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα. pic.twitter.com/KlWtkh6OPm— Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 27, 2026
Υπενθυμίζεται ότι, οι κατηγορίες επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι οι εξής:
- Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος.
- Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος.
- Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος.
- Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος (απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα και ενδεχόμενες απαγορεύσεις).
- Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση Συναγερμού (ακραίος κίνδυνος, μέτρα μέγιστης ετοιμότητας και απαγορεύσεις πρόσβασης).
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