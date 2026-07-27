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Χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές: “Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 – Κολυδάς: “Έχουμε άγιο”

Μέτρια επικινδυνότητα μετά από 6 χρόνια

Χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές: “Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 – Κολυδάς: “Έχουμε άγιο”
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 είναι ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς επισημαίνει: “ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ… Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα.”

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Υπενθυμίζεται ότι, οι κατηγορίες επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι οι εξής:

  • Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος.
  • Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος.
  • Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος.
  • Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος (απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα και ενδεχόμενες απαγορεύσεις).
  • Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση Συναγερμού (ακραίος κίνδυνος, μέτρα μέγιστης ετοιμότητας και απαγορεύσεις πρόσβασης).
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