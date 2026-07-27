Χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές: “Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 – Κολυδάς: “Έχουμε άγιο”

“Μπλε” για πρώτη φορά από το 2020 είναι ο χάρτης κινδύνου για τις πυρκαγιές, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς επισημαίνει: “ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ… Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΙΟ…

Η σημερινή σχεδόν καθολική Κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού.

Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020 , όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα. pic.twitter.com/KlWtkh6OPm— Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, οι κατηγορίες επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι οι εξής: