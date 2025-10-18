Δύο κύματα κακοκαιρίας προ των πυλών – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Η αστάθεια συνεχίζεται, καθώς δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένονται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Το πρώτο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του από το βράδυ της Κυριακής (19/10/2025) και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια, επηρεάζοντας την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, και θα επεκταθούν ανατολικότερα, φτάνοντας στη Θεσσαλία και σε τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας.

Το δεύτερο κύμα αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης (22/10/2025) από τα δυτικά και θα καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας έως την Πέμπτη, συνοδευόμενο από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα μπορεί να συνοδευτούν από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.