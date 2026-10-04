Καιρός: Υποχωρούν οι καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις βροχές και τις καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα να περιορίζονται έως το μεσημέρι, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά και θα φτάσει τοπικά τους 27 βαθμούς.

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Πού προβλέπονται βροχές και καταιγίδες

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Η πρόγνωση τοποθετεί τα κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως το μεσημέρι.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες. Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο η έντασή τους προβλέπεται τοπικά έως 8 μποφόρ μέχρι τις πρωινές ώρες.

Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

Τους 24 με 27 βαθμούς στα δυτικά και στα βόρεια.

στα δυτικά και στα βόρεια. Τους 22 με 25 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Πηγή: ΕΜΥ