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ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Από το απόγευμα η εξασθένηση

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Καιρός: Βροχές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Από το απόγευμα η εξασθένηση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKIKSSI
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Βροχές και σποραδικές καταιγίδες εξακολουθούν να επηρεάζουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τη νεότερη πρόγνωση να τοποθετεί τη βαθμιαία εξασθένησή τους από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ μέχρι νωρίς το απόγευμα, προτού εξασθενήσουν σταδιακά.

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Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.

Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις:

  • Στα δυτικά: 3 με 5 μποφόρ.
  • Στα ανατολικά: 5 με 7 μποφόρ.
  • Στο Αιγαίο: τοπικά 8 μποφόρ μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Στη συνέχεια προβλέπεται βαθμιαία εξασθένησή τους.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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Στα δυτικά και στα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 27 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

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