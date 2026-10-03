ΕΜΥ: Σε πορτοκαλί προειδοποίηση από το απόγευμα η κακοκαιρία – Πού επιμένουν οι καταιγίδες

Σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίζεται από το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Ωστόσο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου 6/2026, ο καιρός παραμένει επικίνδυνος σε τμήματα του νότιου Αιγαίου, ενώ η Κρήτη βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

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Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, έως το απόγευμα.

Κρήτη: Από κόκκινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση

Στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου , με κόκκινη προειδοποίηση .

, με . Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής, κατά διαστήματα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η υποβάθμιση του επιπέδου προειδοποίησης δεν σημαίνει ότι τα φαινόμενα σταματούν, καθώς η ΕΜΥ εξακολουθεί να προβλέπει διαστήματα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Δωδεκάνησα: Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι της Κυριακής

Στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Για τις συγκεκριμένες περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Άνεμοι 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Το επικαιροποιημένο δελτίο προβλέπει τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, με ένταση 8 με 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

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