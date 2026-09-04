Δυναμική η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Δυναμικό «παρών» θα δώσει και φέτος η Περιφέρεια Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να αναδεικνύει το αναπτυξιακό αποτύπωμα των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και στους 66 Δήμους, καθώς και τη στρατηγική του για μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική Μητροπολιτική Αττική.

Το περίπτερο της Περιφέρειας θα εγκαινιάσει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το Σάββατο (5 Σεπτεμβρίου) στις 12:00 (Περίπτερο 17 – Stand 30)

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Κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της περιφερειακής Αρχής, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αττικής μέσα από ευρωπαϊκές συνεργασίες, δίκτυα και συνέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην πορεία υλοποίησης των 352 έργων και παρεμβάσεων με ορίζοντα το 2028, -όπως έχει δεσμευτεί- καθώς και στην υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027». Πόροι που αξιοποιούνται με ταχύτητα και σχεδιασμό, σε έργα και δράσεις και επιστρέφουν στην κοινωνία με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής στην 90η ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερό της δύο ξεχωριστές θεματικές εκδηλώσεις για ισάριθμα καινοτόμα προγράμματα με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Η πρώτη αφορά το «Παιδικό Πανεπιστήμιο», μέσα από το οποίο 800 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, αποκτώντας νέα ερεθίσματα και δεξιότητες για το μέλλον.

Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα Ψηφιακού Εγγραμματισμού, μέσω του οποίου 10.000 ενήλικοι σε όλη την Αττική, εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην 90η ΔΕΘ εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική εξωστρέφειας, με στόχο την ανάδειξη της Μητροπολιτικής Αττικής ως ισχυρού ευρωπαϊκού και διεθνούς κόμβου ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και τη σύναψη νέων συνεργασιών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ