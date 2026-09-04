Φωτιά στο Ψυχικό: Μαρτυρία για 2-3 ανήλικους – Ένας φέρεται να εντοπίστηκε

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στην οδό Περσέως στο Ψυχικό.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς στα Τουρκοβούνια.

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Μαρτυρία για 2-3 ανήλικους

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογείται μαρτυρία για την παρουσία δύο έως τριών ανηλίκων στην περιοχή.

Ένας από τους ανηλίκους φέρεται να έχει εντοπιστεί σε κοντινό σπίτι. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στην οδό Περσέως.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Ψυχικού διέθεσε υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.