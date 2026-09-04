Γαλλία: Η ΕΕ θα στείλει πλοία στη Μάγχη για να βοηθήσουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Η υπηρεσία φύλαξης συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στείλει σκάφη στο Στενό της Μάγχης και στη Βόρεια Θάλασσα για να βοηθήσει στην αναζήτηση και διάσωση μεταναστών, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, μερικές ημέρες αφότου οι ηγέτης της Γαλλίας και της Βρετανία συναντήθηκαν και συζήτησαν το μεταναστευτικό.

Η Frontex θα στείλει δύο ισπανικά σκάφη από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο, και στη συνέχεια ένα από τη Λιθουανία μέχρι τον Ιανουάριο για να ενωθούν με γαλλικές περιπόλους, δήλωσαν αρχές που οι αρμόδιες για την περιοχή.

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Το στενό της Μάγχης είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς και πολλοί μετανάστες έχουν πνιγεί στα ισχυρά ρεύματα στην προσπάθεια να περάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία. Διακινητές υπερφορτώνουν, συχνά, τα πλεούμενα, σε βαθμό που να δυσκολεύουν την πλεύση.

Τον Αύγουστο, η γαλλική ακτοφυλακή διέσωσε 157 ανθρώπους από πλεούμενο στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.

“Απαντώντας στη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στο Στενό, η Frontex θα αναπτύξει σκάφη περιπολίας για να συμπληρώσουν προσωρινά γαλλικά στοιχεία που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης”, αναφέρει ανακοίνωση της γαλλικής νομαρχίας για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα.

Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα πιο διχαστικά πολιτικά θέματα στην Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Βρετανίας, όπου το κυβερνών κόμμα των Εργατικών αντιμετωπίζει δοκιμασία από το λαϊκιστικό κόμμα Reform το οποίο έχει υποσχεθεί να σταματήσει την άφιξη μεταναστών με πλεούμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Βρετανία δήλωσε τον Απρίλιο ότι θα καταβάλλει στη Γαλλία έως 660 εκατομμύρια στερλίνες βάσει μιας τριετούς συνοριακής συμφωνίας ασφαλείας ώστε να μειωθούν οι διελεύσεις παράτυπων μεταναστών από οτο στενό, με ένα μέρος της χρηματοδότησης να εξαρτάται από τα αποτελέσματα.

Πέρυσι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα πιλοτικό σχέδιο, “ένας μέσα, ένας έξω” ,που προβλέπει ότι η Γαλλία θα δέχεται την επιστροφή ανθρώπων χωρίς χαρτιά που φθάνουν στη Βρετανία με μικρά σκάφη, και σε αντάλλαγμα η Βρετανία θα δέχεται ίσο αριθμό ανθρώπων που αιτούνται νόμιμα άσυλο με οικογενειακές διασυνδέσεις στη Βρετανία.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ