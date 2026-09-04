Όλα έτοιμα για την 90ή ΔΕΘ – Οι τελευταίες προετοιμασίες πριν ανοίξουν οι πύλες

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια, συνεργεία και εκθέτες πραγματοποιούν τις τελευταίες εργασίες στους χώρους της διοργάνωσης, διαμορφώνοντας τα περίπτερα και ολοκληρώνοντας τις τελικές λεπτομέρειες.

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Οι φωτογραφίες της EUROKINISSI από το εκθεσιακό κέντρο αποτυπώνουν την εικόνα της παραμονής: πινακίδες έχουν τοποθετηθεί, οι εγκαταστάσεις έχουν πάρει την τελική τους μορφή και ολόκληρος ο χώρος προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες. Οι τελευταίες εργασίες στους χώρους της 90ής ΔΕΘ. (ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI) Τα περίπτερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη. (ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)

Η μεγαλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών

Η επετειακή διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εκθετών από 25 χώρες.

Η φετινή έκθεση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ΔΕΘ-Helexpo συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή του θεσμού με το επόμενο κεφάλαιό του.

Το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης έτοιμο να υποδεχθεί κοινό και εκθέτες. (ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της επετειακής διοργάνωσης έχει αρχίσει. (ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)

Στο επίκεντρο η Ιαπωνία

Τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία, η οποία θα παρουσιάσει την ιδιαίτερη συνύπαρξη παράδοσης, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Το ιαπωνικό περίπτερο αναπτύσσεται σε χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων στο Περίπτερο 13 και θα φιλοξενήσει 25 επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περισσότερες από 40 ιαπωνικές εκδηλώσεις, με θεματικές που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τεχνολογία, την αυτοκίνηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υγεία, τη ναυτιλία και τον πολιτισμό.

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(ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)

Οι τελευταίες πινελιές πριν από την υποδοχή των πρώτων επισκεπτών. (ΘΩΜΑΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / EUROKINISSI)

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον σε ρυθμούς ΔΕΘ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα αυριανά εγκαίνια και στο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα ακολουθήσει.

Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια, τους εκθέτες, το πρόγραμμα της Ιαπωνίας και τις μετακινήσεις είναι διαθέσιμες στον αναλυτικό οδηγό του DEBATER για την 90ή ΔΕΘ.