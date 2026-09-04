Νατάσα Θεοδωρίδου για Αντώνη Ρέμο: Το δημόσιο μήνυμα για τα 30 χρόνια της καριέρας του – “Η Θεσσαλονίκη μας σε περιμένει”
"30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες!"
Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει δημόσια τον Αντώνη Ρέμο για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής συμπληρώνει 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.
Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Νατάσα Θεοδωρίδου εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της για τον αγαπημένο τραγουδιστή, στέλνοντάς του τις πιο θερμές ευχές της λίγο πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:
Χαρακτηριστικά η Νατάσα Θεοδωρίδου έγραψε στην ανάρτησή της: “30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες! H Θεσσαλονίκη μας, σε περιμένει…”
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