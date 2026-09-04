Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Νατάσα Θεοδωρίδου για Αντώνη Ρέμο: Το δημόσιο μήνυμα για τα 30 χρόνια της καριέρας του – “Η Θεσσαλονίκη μας σε περιμένει”

"30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες!"

Νατάσα Θεοδωρίδου για Αντώνη Ρέμο: Το δημόσιο μήνυμα για τα 30 χρόνια της καριέρας του – “Η Θεσσαλονίκη μας σε περιμένει”
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει δημόσια τον Αντώνη Ρέμο για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής συμπληρώνει 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Νατάσα Θεοδωρίδου εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της για τον αγαπημένο τραγουδιστή, στέλνοντάς του τις πιο θερμές ευχές της λίγο πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Φωτογραφία

Χαρακτηριστικά η Νατάσα Θεοδωρίδου έγραψε στην ανάρτησή της: “30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες! H Θεσσαλονίκη μας, σε περιμένει…”

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ