Νατάσα Θεοδωρίδου για Αντώνη Ρέμο: Το δημόσιο μήνυμα για τα 30 χρόνια της καριέρας του – “Η Θεσσαλονίκη μας σε περιμένει”

Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να τιμήσει δημόσια τον Αντώνη Ρέμο για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής συμπληρώνει 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Νατάσα Θεοδωρίδου εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της για τον αγαπημένο τραγουδιστή, στέλνοντάς του τις πιο θερμές ευχές της λίγο πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Χαρακτηριστικά η Νατάσα Θεοδωρίδου έγραψε στην ανάρτησή της: “30 χρόνια γεμάτα μουσική και επιτυχίες! H Θεσσαλονίκη μας, σε περιμένει…”