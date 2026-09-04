ΗΠΑ: Αύξηση των νέων θέσεων εργασίας – Αμετάβλητο στο 4,1% το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο

Η ανεργία παρέμεινε χαμηλή στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα στο 4,1%, ενώ οι προσλήψεις ανέκαμψαν καθώς τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 162.000 «καθαρές» νέες θέσεις εργασίας, τριπλάσιες από τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι επενδυτές ανέμεναν περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας για την περίοδο, σύμφωνα με την εκτίμηση της MarketWatch.

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Τα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω, τόνισε η στατιστική υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, ενώ είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως απώλειες θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο, τα στοιχεία είναι πλέον θετικά. Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, παραμένει αμετάβλητο στο 4,1%, το οποίο γενικά θεωρείται κατάσταση πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ