«Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις», στην 90ή ΔΕΘ

Με σύνθημα «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις», οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ενιαίο διακλαδικό περίπτερο (περίπτερο 6) υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Το περίπτερο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, θα εγκαινιάσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (στις 13.00).

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Η φετινή συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη ΔΕΘ αναδεικνύει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τον εξορθολογισμό της δομής και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη νέα ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις στρατιωτικές σχολές, τα ειδικά προγράμματα θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη νέα θητεία και τη νέα εκπαίδευση των οπλιτών, τη εθελοντική στράτευση γυναικών κ. ά.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα προγράμματα μέριμνας για τη Στρατιωτική Οικογένεια, την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων – υποδομών όπως επίσης τις δράσεις εξωστρέφειας και προσφοράς προς την κοινωνία.

Στο ενιαίο διακλαδικό περίπτερο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στις εφαρμογές προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας και στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Κεντρικό ρόλο θα έχει η παρουσίαση της «ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Επιπλέον, στο περίπτερο θα φιλοξενηθούν η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το ΝΙΜΤΣ, τα οποία θα παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις δυνατότητές τους.

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Ειδικότερα, τα εκθέματα και οι δράσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμετεχόντων φορέων περιλαμβάνουν:

Στρατός Ξηράς

Ο Στρατός Ξηράς θα παρουσιάσει μη επανδρωμένα αεροχήματα, μεταξύ των οποίων το VBAT, εξομοιωτές χειρισμού FPV drones και αρμάτων μάχης, ρομποτικά συστήματα, καθώς και κινητή μονάδα παραγωγής drones.

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Παράλληλα, θα παρουσιαστούν διαδραστικό σκάμμα ανίχνευσης αντιαρματικών ναρκών με ερευνητή VALLON, εξοπλισμός σύγχρονου μαχητή και εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR) για εικονική πτήση με επιθετικό ελικόπτερο APACHE.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την εκπαίδευση των οπλιτών, τη μετεκπαίδευση της εφεδρείας, την εθελοντική στράτευση γυναικών, καθώς και για την οικιστική και στεγαστική πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό από το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς.

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Πολεμικό Ναυτικό

Κεντρικό έκθεμα της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού θα αποτελέσει ομοίωμα φρεγάτας FDI HN, το οποίο θα συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό για τη ναυπήγηση των νέων φρεγατών και τη δράση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ».

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Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παρουσιάζονται επίσης ομοιώματα των μη επανδρωμένων αεροχημάτων CAMCOPTER S-100 και A900.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξομοιωτή ναυτιλίας NAUTIS KIOSK, επιλέγοντας διαφορετικούς τύπους πλοίων και σενάρια ναυτιλίας, καθώς και τον Προσομοιωτή Αεροναυτικών Επιχειρήσεων – WAR GAME, μέσω του οποίου θα παρουσιάζεται η διεξαγωγή πολεμικού παιγνίου σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

Η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού θα συμπληρώνεται από εφαρμογές VR, οπτικοακουστικό υλικό επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και παρουσίαση του έργου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία θα δώσει έμφαση στη βιωματική εμπειρία της πτήσης. Μέσω εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εικονικά πτήσεις με αεροσκάφη Rafale, F-16, F-4E και M-2000-5.

Παράλληλα, θα λειτουργούν δύο εξομοιωτές F-16 και ένας εξομοιωτής F-35, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η εκτέλεση βασικών χειρισμών και εικονικών σεναρίων αποστολών.

Στον εκθεσιακό χώρο θα παρουσιάζεται επίσης ιστορικό διόραμα του 347ου Σμήνους Τακτικής Αναγνώρισης με αεροσκάφος T-6 Harvard, ενώ οπτικοακουστικό υλικό θα αναδεικνύει την επιχειρησιακή δραστηριότητα και την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ άλλων μέσω αεροδιακομιδών, αεροπυρόσβεσης και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Διοίκηση Ειδικού Πολέμου

Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου θα παρουσιάσει μέσα και εξοπλισμό Ειδικών Επιχειρήσεων. Μέσω εφαρμογών VR, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν διαδικασίες ελεύθερης πτώσης και Fast Rope από ελικόπτερο CH-47D.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται εξοπλισμός αλεξιπτωτιστή ελεύθερης πτώσης και Υποβρύχιου Καταστροφέα, με υποβρύχιο scooter, εξοπλισμός ελεύθερου σκοπευτή και υλικά πρώτων βοηθειών.

Ιδιαίτερη θέση θα έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα, με FPV drones, Black Hornet 3, Orbiter 1K και MERA, καθώς και το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων DroneShield.

ΔΙΚΑΦΚΑ

Η ΔΙΚΑΦΚΑ θα παρουσιάσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Στον εξωτερικό χώρο θα βρίσκεται το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», μαζί με drones, μέσα επικοινωνιών και λοιπό επιχειρησιακό εξοπλισμό. Μέσω οθόνης θα προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακή εικόνα, καθώς και εφαρμογές πρόγνωσης και αντιμετώπισης της εξάπλωσης φαινομένων, σε συνδυασμό με εικόνα από drones που επιχειρούν στο πεδίο.

Στον εσωτερικό χώρο θα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των Ειδικών Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών, με εξοπλισμό αστικής και ορεινής διάσωσης, διάσωσης σε ορμητικά νερά, κατάδυσης, υγειονομικής υποστήριξης και πυρόσβεσης.

Παράλληλα, θα εκτίθενται μέσα έρευνας και διάσωσης και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, ενώ θα παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Η συνολική παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνδυάζει σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, νέες τεχνολογίες και βιωματικές εφαρμογές, παρουσιάζοντας στο κοινό πτυχές της επιχειρησιακής, τεχνολογικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας, καθώς και της διαδικασίας μετασχηματισμού τους στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θα παρουσιάσει στο περίπτερο πέντε χαρακτηριστικά έργα και τεχνολογικές δυνατότητές της, στους τομείς των μη επανδρωμένων συστημάτων, του ηλεκτρονικού πολέμου, της επιτήρησης και των διαστημικών εφαρμογών.

1. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, αναγνώρισης και αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και Συστημάτων (C-UAV/UAS), το οποίο συνδυάζει παθητικούς και ενεργητικούς αισθητήρες.

Το σύστημα ενσωματώνει δυνατότητες Μέτρων Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM), Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (ELINT) και Πληροφοριών Σημάτων (SIGINT), καθώς και λειτουργίες Ηλεκτρονικών Αντιμέτρων και παρεμβολών (ECM/Jamming). Οι δυνατότητές του επιτρέπουν τον εντοπισμό και την αναγνώριση εναέριων απειλών σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέτρων.

Ο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» έχει ήδη αξιοποιηθεί επιχειρησιακά σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετείχαν στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και σε επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκτώντας επιχειρησιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.

2. ΑΡΧΥΤΑΣ

Ο «ΑΡΧΥΤΑΣ» είναι αυτόνομο μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα κατηγορίας Class II, σταθερής πτέρυγας και κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

Η υβριδική διαμόρφωσή του συνδυάζει την ευελιξία της κάθετης απογείωσης και προσγείωσης με τα πλεονεκτήματα της σταθερής πτέρυγας ως προς την αυτονομία και το επιχειρησιακό βεληνεκές.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση διαφορετικών αποστολών, με την αρχική του διαμόρφωση να προορίζεται για αποστολές επιτήρησης, παρατήρησης και αναγνώρισης (ISR). Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών ωφέλιμων φορτίων, συνολικού βάρους έως 30 κιλών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του τελικού χρήστη.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του «ΑΡΧΥΤΑ» ακολουθεί τα προβλεπόμενα πρότυπα αξιοπλοΐας, σε συνεργασία με την Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ).

3. ΥΠΕΡΙΩΝ

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου για τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση Μη Επανδρωμένων Αεροπορικών Συστημάτων (ΣμηΕΑ) κατηγορίας NATO Class I και II, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων απειλών και σχηματισμών σμήνους (swarm).

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εγκατάστασή του σε σταθερές ή κινητές, χερσαίες ή ναυτικές πλατφόρμες, καθώς και τη διαλειτουργικότητά του με Συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C3).

Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», στο πλαίσιο πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής άμυνας (layered defense), ενισχύοντας τη συνολική δυνατότητα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών.

4. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ο «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» είναι ραντάρ επιτήρησης μικρής εμβέλειας τεχνολογίας Συνεχούς Κύματος Διαμορφωμένης Συχνότητας (FMCW), σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την απεικόνιση κινούμενων στόχων σε οθόνη τύπου PPI (Plan Position Indicator).

Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως αισθητήρας «ηλεκτρονικού φράκτη» (electronic fence), αξιοποιώντας την αρχή Doppler για τον έγκαιρο εντοπισμό διείσδυσης ή παραβίασης προκαθορισμένης ζώνης ευθύνης.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή ως συμπληρωματικός αισθητήρας σε υφιστάμενο ηλεκτροοπτικό σύστημα επιτήρησης, ενισχύοντας τις δυνατότητες εντοπισμού στόχων σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ομίχλη ή παρουσία καπνού.

5. HAITF – Ελληνική Υποδομή Συναρμολόγησης, Ενσωμάτωσης και Δοκιμών

Η HAITF αποτελεί σύγχρονη υποδομή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για τη συναρμολόγηση, την ενσωμάτωση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών και λειτουργικών δοκιμών σε διαστημικά συστήματα, μικροδορυφόρους και ωφέλιμα φορτία.

Η υποδομή καλύπτει βασικά στάδια προετοιμασίας διαστημικού υλικού, από τη συναρμολόγηση και την ενσωμάτωση έως τη λειτουργική επαλήθευση και την περιβαλλοντική πιστοποίηση. Μπορεί να υποστηρίξει συστήματα μάζας έως 500 κιλά και μέγιστων διαστάσεων 1 x 1 x 1,5 μέτρα.

Η HAITF είναι σε πλήρη λειτουργία και εντάσσεται στο ευρύτερο βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις εθνικές δυνατότητες στον τομέα της υποστήριξης διαστημικών προγραμμάτων και της ανάπτυξης και δοκιμής μικροδορυφόρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΚΑΚ)

Η συμμετοχή του ΕΛΚΑΚ στην 90ή ΔΕΘ περιλαμβάνει θεματικές παρουσιάσεις (Οpen Information Sessions) που απευθύνονται σε startups, ερευνητές, επενδυτές και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ακούσουν απευθείας από τα στελέχη του ΕΛΚΑΚ για τα πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας: τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΛΚΑΚ, τις ευκαιρίες συμμετοχής σε επιχειρησιακές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, τη στρατηγική σημασία τεχνολογιών UAV στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, τις γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές για προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη γρήγορη μετάβαση από την προοπτική στην απτή καινοτόμα λύση.

Τα Information Sessions θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο του ΕΛΚΑΚ:

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026

13:00-13:30: Μετατρέποντας τη Γνώση σε Καινοτομία

14:00-14:45: Τεχνολογικές Στρατηγικές Προτεραιότητες στον Τομέα των UAVs

15:15-16:00: Χτίζοντας pitch decks που κερδίζουν

17:00-17:30: Reverse Pitching – Loggerhead Ventures

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

13:00 – 13:45: Η Συμμετοχή του Ελληνικού Αμυντικού Οικοσυστήματος σε Ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15:00-15:30: Αcceleration Innovation: Πώς να φθάσεις γρηγορότερα στην αγορά

16:00-16:30: Reverse Pitching – Thermi Group

17:00-17:30: Reverse Pitching – TECS Capital

18:00-18:45: Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΛΚΑΚ & υποστήριξη της αμυντικής καινοτομίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες συναντήσεις δικτύωσης (matchmaking) μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων (primes) της ελληνικής και διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας. Οι B2B αυτές συναντήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργειών στο αμυντικό οικοσύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ