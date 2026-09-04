Θεσσαλονίκη: Στο τραπέζι τα αιτήματα των δημάρχων προς την κυβέρνηση ενόψει της 90ης ΔΕΘ

Τα οικονομικά των δήμων και το συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικός κόστος απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ενόψει των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, εξήγησε πως το «λειτουργικό κόστος των δήμων είναι περίπου 5,5 δις ευρώ και εμείς λαμβάνουμε περίπου 3 δις ευρώ, άρα υπολείπονται κατά 2,5 δις ευρώ». Ενδεικτικά ανέφερε το ζήτημα του ρεύματος λέγοντας πως οι δήμοι πληρώνουν 2,5 φορές υψηλότερα την κιλοβατώρα σε σχέση με τους μεγάλους καταναλωτές.

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«Ζητάμε πόρους για το λειτουργικό κόστος των δήμων. Μπαίνουμε μέσα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε προσεχώς μία πολύ θετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα λάβουμε οικονομική ενίσχυση, τέτοια υπόσχεση πήραμε και περιμένουμε να τη δούμε λίαν προσεχώς» σημείωσε ο κ.Κυρίζογλου.

Σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τους δήμους αναφέρθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στάθηκε στο πρόβλημα με τη μεταφορά των 16.500 μαθητών της Θεσσαλονίκης λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και στο έργο ανάδειξης του παραλιακού μετώπου από το Αγγελοχώρι έως το Καλοχώρι.

Ο κ.Καϊτεζίδης δήλωσε πως οι δήμαρχοι στηρίζουν «την πολιτική απόφαση παραμονής της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης» και το τελικό σχέδιο ανάπλασης. «Η πόλη θα προικιστεί με ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που τόσο έχει ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, έκανε αναφορά στην Πολιτική Προστασία και τα προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ τονίζοντας πως οι δήμοι θα πρέπει να ενισχυθούν με πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. «Προσπαθούμε με υποστελεχωμένες υπηρεσίες να υλοποιήσουμε διαρκώς μεταφερόμενες αρμοδιότητες», υπογράμμισε ο κ.Καϊτεζίδης.

Ως οικοδεσπότης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφέρθηκε και αυτός στη διεκδίκηση πόρων λέγοντας πως «πρέπει να συνεχίζουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Η διεκδίκηση δεν σταματάει ποτέ και νομίζω πως αυτή τη χρονιά, που είναι προεκλογική, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε ένα μέρος της μεταφοράς των πόρων να γίνει πράξη».

Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας ο οποίος καλωσόρισε τους δημάρχους στη Θεσσαλονίκη. «Εχετε τη δυνατότητα να παράγετε έργο για τις κοινωνίες σας και αυτό το βλέπετε να γίνετε πράξη, γιατί είστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Εμείς, ως βουλευτές, έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Στην έναρξη της συνεδρίασης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δημάρχου Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και των θυμάτων των πυρκαγιών που σημειώθηκαν στη χώρα, σε Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Λακωνία, Ρέθυμνο και Ψάθα Αττικής.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ