Δωρεά υπολογιστών από τη Βουλή στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”

«Το πολυσχιδές κοινωνικό έργο της Βουλής των Ελλήνων, που συντελείται μάλιστα με ομόφωνες αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων», ανέδειξε, εκ νέου, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νικήτας Κακλαμάνης, επισκεπτόμενος το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στο οποίο η Βουλή έκανε δωρεά 10 σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και Αιμοδοσίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, στην εκδήλωση για την αποδοχή της δωρεάς, ο διοικητής των δύο νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» Αναστάσιος Μίχας, υπογράμμισε την υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται από όλους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μικρών παιδιών και των γονέων τους και εξέφρασε τις ευχαριστίες για την συμβολή στην αναβάθμιση των νοσοκομείων στον τομέα της πληροφορικής. «Η δωρεά σας θα πιάσει τόπο, γιατί θα πάει προς το Τμήμα της Αιμοδοσίας, όπου διαθέτουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή φιαλών αίματος πανελλαδικά και φιλοξενούμε επίσης την μεγαλύτερη, πανελλαδικά, μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, με περίπου χίλιους μεταγγιζόμενους» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Α. Μίχας.



«Στην άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του νοσοκομείου από την Βουλή και την αμέριστη στήριξη προσωπικά του προέδρου της, ο οποίος ως γιατρός έχει ευαισθησία στα ζητήματα Υγείας», εστίασε την ομιλία της και η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» Αναστασία Κανέλλη: «Η προσφορά σας ήδη αξιοποιείται από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και είναι εντυπωσιακή η άμεση υλοποίηση του αιτήματος. Το προσωπικό είναι απόλυτα ευχαριστημένο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει πιο άμεσα έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μεταγγίζονται πιο γρήγορα και να γίνεται άμεσα η ταυτοποίηση του αίματος» τόνισε.

Επίσης τις θερμές ευχαριστίες εκ μέρους των εργαζομένων εξέφρασε και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Δημοσθένης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής τιμητική πλακέτα.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην παρέμβασή του σημείωσε ότι δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε τέτοιες τελετές και εκείνο που επιθυμεί με την παρουσία του να υπογραμμίσει είναι ότι οι δωρεές δεν γίνονται από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά είναι αποτέλεσμα ομόφωνων αποφάσεων από όλα τα κόμματα στη Διάσκεψη των Προέδρων. «Είναι από τις ελάχιστες φορές που ομονοούμε όλα τα κόμματα. Είμαι εδώ για να τονίσω το κοινωνικό έργο της Βουλής και επίσης γιατί ως υπουργός Υγείας έχω να ενθυμούμαι τα καλύτερα από τα δύο νοσοκομεία Παίδων. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι προσφέρετε εθνικό έργο πανελλαδικά, για όλα τα Ελληνόπουλα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα ήταν η παιδική θνησιμότητα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο νοσοκομεία. Έχω απόλυτη επίγνωση του έργου σας και γι’ αυτό η ανταπόκριση ήταν άμεση.



Οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον να μας το ζητήσετε και εφόσον μπορούμε θα βοηθήσουμε ξανά ως Βουλή των Ελλήνων» τόνισε και συνέχισε: «Δυστυχώς, βλέπετε στα δελτία ειδήσεων μόνο την κακή μας πλευρά. Όταν γίνεται κάτι άσχημο στη διάρκεια των συνεδριάσεων, εμφανίζεται ως πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Αντίθετα, ό,τι σοβαρό λέγεται και γίνεται στη Βουλή και κυρίως το κοινωνικό της έργο, δεν προβάλλεται».



Τέλος, ενδεικτικά αναφέρθηκε σε έργα που χρηματοδοτεί το ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως: